L'aereo dell'Apocalisse torna in volo dopo 12 anni: si avvicina la guerra nucleare? Si teme il peggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) In quello che appare un avvertimento dell'Occidente, «l'aereo dell'Apocalisse» ha sorvolato oggi il cielo di Mosca durante le prove della parata militare della Vittoria il 9 maggio, mentre continua la guerra in Ucraina. Si tratta, scrive Le Figaro, di un Ilyushin-80 modificato per permettere a Vladimir Putin di dirigere il paese in caso di attacco nucleare. L'aereo può rimanere in cielo per giorni senza atterrare, grazie al rifornimento in volo. Soprannominato anche il Cremlino volante, l'Il-80 non appariva in pubblico dalla parata della Vittoria del 2010. Lunedì prossimo sorvolerà la cattedrale di San Basilio, scortato da due Mig-29 e seguito da bombardieri a lungo raggio Tu-95Ms e Tu-160.

