Lady Gaga si scopre ecumenica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mettiamola così, Lady Germanotta – e il suo entourage – sanno bene come muoversi nel mondo social, si tratti di un album e o di un singolo come nel caso L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mettiamola così,Germanotta – e il suo entourage – sanno bene come muoversi nel mondo social, si tratti di un album e o di un singolo come nel caso L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MariaAndreotti3 : RT @itsnicolecn: Per me da oggi Bad Romance ha solo un nome e non è quello di Lady Gaga, ma di ROCCO SIFFREDI #NameThatTune https://t.co… - suhfull : Tirei 'Chromatica' ????? - marika_donne : RT @itsnicolecn: Per me da oggi Bad Romance ha solo un nome e non è quello di Lady Gaga, ma di ROCCO SIFFREDI #NameThatTune https://t.co… - PaolaPiani : Lady Gaga - Che Tempo Che Fa 14/11/2021 - Sonyantares : RT @IlPaoloGiordano: Lady Gaga: Hold my hand, missione compiuta. Il brano è perfetto per Top Gun ma non è un sequel di Take my breath away.… -