L’abbraccio di Delpini ai malati | “Ho scoperto i limiti umani e la forza del sorriso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il limite e il”. Ecco cosa porterà con sé della visita al Centro clinico Nemo di Milano l’arcivescovo Mario. Lo spiega lui stesso, dopo aver salutato i pazienti con malattie neuromuscolari, e ringraziato i medici e gli operatori sanitari della struttura che si prendono cura di loro. “Ho incontrato alcune persone che a causa della malattia non possono muoversi, alcune non possono parlare – ha spiegato all’Adnkronos Salute – E quando sono persone giovani che sono accudite dai loro genitori questo è anche un motivo di angoscia, di inquietudine per il presente e per il futuro. Ho visto il limite come ciò che mortifica l’essere uomini e donne desiderosi di vivere, di fare, di andare. Ma qui ho incontrato anche il, un modo di affrontare la situazione che è capace di non farne un motivo di disperazione ...