La triste parabola di Saviano: da Gomorra a TikTok. “Il posto perfetto per parlare di Falcone” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Da anni sono sotto scorta…”, è il suo biglietto da visita per commuovere la platea a cui si rivolge, i “videomaker” dilettanti che affollano la comunità di TikTok, l’ultimo palcoscenico di Roberto Saviano in calo di consensi, visibilità e vendite. Il suo ultimo libro è su Giovanno Falcone e lo scrittore di Gomorra ai sui follower sulla piattaforma cinese, fa sapere che è il posto migliore per promuoverlo. Falcone, al solo pensiero che le sue idee possano viaggiare sui video trash di TikTok, potrebbe rivoltarsi nella tomba… Saviano costretto a “vendere” tramite TikTok “Da oggi voglio parlare a chi popola questa incredibile piattaforma. Perché adesso? Perché nel trentesimo anniversario della Strage di Capaci credo sia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Da anni sono sotto scorta…”, è il suo biglietto da visita per commuovere la platea a cui si rivolge, i “videomaker” dilettanti che affollano la comunità di, l’ultimo palcoscenico di Robertoin calo di consensi, visibilità e vendite. Il suo ultimo libro è su Giovannoe lo scrittore diai sui follower sulla piattaforma cinese, fa sapere che è ilmigliore per promuoverlo., al solo pensiero che le sue idee possano viaggiare sui video trash di, potrebbe rivoltarsi nella tomba…costretto a “vendere” tramite“Da oggi voglioa chi popola questa incredibile piattaforma. Perché adesso? Perché nel trentesimo anniversario della Strage di Capaci credo sia ...

