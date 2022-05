La tragedia del Grande Torino: cosa accadde il 4 maggio 1949 | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Grande Torino, squadra che faceva tremare il mondo, diventò leggenda il 4 maggio 1949 dopo la tragedia di Superga. Nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV', vediamo, dunque, cosa successe in quel triste giorno alla compagine granata Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il, squadra che faceva tremare il mondo, diventò leggenda il 4dopo ladi Superga. Neldella redazione di 'GazzettaTV', vediamo, dunque,successe in quel triste giorno alla compagine granata

Advertising

borghi_claudio : Questa tragedia sarà registrata come morte improvvisa da ISTAT fra un anno e mezzo. Per avere un'idea SE i numeri s… - ginpretura : Il 9 maggio del 1997 Marta Russo studentessa di giurisprudenza, fu colpita da un colpo d’arma da fuoco. Un omicidi… - diegofornero : #Invincibili è il #podcast che racconta la Leggenda del #GrandeTorino: la squadra che ha fatto sognare l'Italia e i… - giubileif : Fare informazione richiede attenzione e responsabilità specie di fronte a una tragedia come un omicidio. L’articolo… - ComasMarcell : 4 maggio 1949, la tragedia di Superga Sul veivolo la squadra del 'Grande' Torino, 31 morti nessun sopravvissuto… -