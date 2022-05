La storia dietro il look ecclesiastico di Stormzy al Met Gala 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lunedì sera la superstar del rap britannico Stormzy ha partecipato per la prima volta al Met Gala 2022. "Se devo essere davvero onesto, la cosa di cui sono più entusiasta è farmi selfie con tutte le star", ha detto il 28enne a GQ dal suo hotel di New York City prima del Met. "Sono un fan e ogni volta che avrò l'opportunità di fare delle foto con le mie icone le farò! Camminerò su e giù per tutta la notte tipo "oh cazzo è lui!" e andrò a chiedere una foto". Insieme a Naomi Campbell, Kate Moss e Jacob Elordi, Stormy per l'occasione era ospite di Riccardo Tisci e Burberry ha creato per lui un look personalizzato. "È un marchio britannico iconico e avere un outfit realizzato da un designer creativo così incredibile come Riccardo non è altro che un onore", ha spiegato Stormzy. La sua stylist di lunga data, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lunedì sera la superstar del rap britannicoha partecipato per la prima volta al Met. "Se devo essere davvero onesto, la cosa di cui sono più entusiasta è farmi selfie con tutte le star", ha detto il 28enne a GQ dal suo hotel di New York City prima del Met. "Sono un fan e ogni volta che avrò l'opportunità di fare delle foto con le mie icone le farò! Camminerò su e giù per tutta la notte tipo "oh cazzo è lui!" e andrò a chiedere una foto". Insieme a Naomi Campbell, Kate Moss e Jacob Elordi, Stormy per l'occasione era ospite di Riccardo Tisci e Burberry ha creato per lui unpersonalizzato. "È un marchio britannico iconico e avere un outfit realizzato da un designer creativo così incredibile come Riccardo non è altro che un onore", ha spiegato. La sua stylist di lunga data, ...

