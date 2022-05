La storia dell’annuncio del Burger King di Terni che cerca nuovi dipendenti “preferibilmente uomini” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un annuncio di lavoro in uno dei più conosciuti locali di fast food ha provocato molte polemiche e indignazioni. Quel cartello affisso sulla vetrina del Burger King di Terni – all’interno del Cospea Village – ha fatto sollevare un polverone e una accusa ben precisa: offrire un posto di lavoro solamente a persone di sesso maschile. Le donne, dunque, sono tagliate fuori dalla ricerca del nuovo personale all’interno del locale. Ed ecco quel che c’era scritto (ora, secondo le indicazioni del manager, dovrebbe esser stato rimosso) su quel foglio di carta A4 attaccato sulla porta di ingresso. Ministro @elenabonetti , ma un annuncio così (Burger King presso Cospea Village, a Terni) non viola nessuna legge? Ma si può? pic.twitter.com/wQD3HIb7af — Matteo Risoldi (@risoldi) ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un annuncio di lavoro in uno dei più conosciuti locali di fast food ha provocato molte polemiche e indignazioni. Quel cartello affisso sulla vetrina deldi– all’interno del Cospea Village – ha fatto sollevare un polverone e una accusa ben precisa: offrire un posto di lavoro solamente a persone di sesso maschile. Le donne, dunque, sono tagliate fuori dalla ridel nuovo personale all’interno del locale. Ed ecco quel che c’era scritto (ora, secondo le indicazioni del manager, dovrebbe esser stato rimosso) su quel foglio di carta A4 attaccato sulla porta di ingresso. Ministro @elenabonetti , ma un annuncio così (presso Cospea Village, a) non viola nessuna legge? Ma si può? pic.twitter.com/wQD3HIb7af — Matteo Risoldi (@risoldi) ...

