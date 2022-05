La startlist del Giro d’Italia 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) È stata resa nota ufficialmente che prenderà il via venerdì 6 maggio da Budapest per concludersi con la cronometro di Verona il 29 maggio. Le squadre partecipanti sono 22, ciascuna delle quali potrà portare 8 corridori, per un totale di 176. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono. : QUALI SONO LE SQUADRE PARTECIPANTI E I CORRIDORI? INEOS GRENADIERS: 1-RICHARD RICHARD(ECU) 2-CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN(ESP) 3-DUNBAR Edward(IRL) 4-NARVAEZ PRADO JHONATAN MANUEL(ECU) 4-PORTE RICHIE(AUS) 5-PUCCIO SALVATORE(ITA) 6-SIVAKOV PAVEL(FRA) 7-SWIFT BEN(GBR) D.S-TOSATTO MATTEO(ITA) D.S-COOKSON OLIVER(GBR) AG2R CITROEN TEAM(FRA) 11-VENDRAME ANDREA(ITA) 12-BERTHET CLEMENT(FRA) 13-CALMEJANE LILLAN(FRA) 14-CHEREL MIKAEL(FRA) 15-GALL FELIX(AUT) 16-HANNINEN JAAKKO(FIN) 17-PETERS NANS(FRA) 18-PRODHOMME NICOLAS(FRA) D.S-JANNEL DIDIER ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) È stata resa nota ufficialmente che prenderà il via venerdì 6 maggio da Budapest per concludersi con la cronometro di Verona il 29 maggio. Le squadre partecipanti sono 22, ciascuna delle quali potrà portare 8 corridori, per un totale di 176. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono. : QUALI SONO LE SQUADRE PARTECIPANTI E I CORRIDORI? INEOS GRENADIERS: 1-RICHARD RICHARD(ECU) 2-CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN(ESP) 3-DUNBAR Edward(IRL) 4-NARVAEZ PRADO JHONATAN MANUEL(ECU) 4-PORTE RICHIE(AUS) 5-PUCCIO SALVATORE(ITA) 6-SIVAKOV PAVEL(FRA) 7-SWIFT BEN(GBR) D.S-TOSATTO MATTEO(ITA) D.S-COOKSON OLIVER(GBR) AG2R CITROEN TEAM(FRA) 11-VENDRAME ANDREA(ITA) 12-BERTHET CLEMENT(FRA) 13-CALMEJANE LILLAN(FRA) 14-CHEREL MIKAEL(FRA) 15-GALL FELIX(AUT) 16-HANNINEN JAAKKO(FIN) 17-PETERS NANS(FRA) 18-PRODHOMME NICOLAS(FRA) D.S-JANNEL DIDIER ...

