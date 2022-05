La sorella d'Italia studia da premier (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giorgia Meloni è a una svolta. Punta a diventare la prima presidente del Consiglio donna, ma per farlo ha bisogno del voto del Nord (e del suo denaro). Per questo, dopo lo stop ai rapporti con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ha lanciato l’ultima convention politica proprio sotto la Madonnina. Con alcuni vantaggi competitivi. Prima s’è acclimatata nell’uggiosa Bruxelles, illustre presidente dei Conservatori europei. Poi s’è spinta nell’assolata Orlando, unica ospite donna alla conferenza dei repubblicani statunitensi. Adesso s’è lanciata alla conquista della grigia e operosa Milano, con un epocale congressone che sancisce la sua candidatura a premier. Lo scorno quirinalizio è stato il fortuito incidente che ha convinto Giorgia Meloni a non chiedere più permesso ai vecchi maggiorenti del centro destra: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Adesso balla da sola. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giorgia Meloni è a una svolta. Punta a diventare la prima presidente del Consiglio donna, ma per farlo ha bisogno del voto del Nord (e del suo denaro). Per questo, dopo lo stop ai rapporti con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ha lanciato l’ultima convention politica proprio sotto la Madonnina. Con alcuni vantaggi competitivi. Prima s’è acclimatata nell’uggiosa Bruxelles, illustre presidente dei Conservatori europei. Poi s’è spinta nell’assolata Orlando, unica ospite donna alla conferenza dei repubblicani statunitensi. Adesso s’è lanciata alla conquista della grigia e operosa Milano, con un epocale congressone che sancisce la sua candidatura a. Lo scorno quirinalizio è stato il fortuito incidente che ha convinto Giorgia Meloni a non chiedere più permesso ai vecchi maggiorenti del centro destra: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Adesso balla da sola. ...

