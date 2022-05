La Sardegna perde 220.000 russi, il 20% degli incassi della Costa Smeralda (Di mercoledì 4 maggio 2022) «I russi che arrivano in Sardegna sono circa 220.000, ma anche se rappresentano un 2% sul totale delle presenze la perdita economica è enorme, perché spendono cifre elevatissime e danno lavoro a migliaia di persone che ora stanno lavorando senza stipendio». È questo l’allarme lanciato da Mirko Idili segretario provinciale della Cisl di Gallura, dopo il congelamento dei beni agli oligarchi russi. Per anni la Sardegna e in particolare la Costa Smeralda è stata la meta preferita dei milionari russi, che hanno contribuito a far crescere l’economia sull’isola. Voli privati, yacht, ville, feste e servizi per un giro di centinaia di milioni di euro, ma che adesso con il congelamento dei beni dovuto alle sanzioni europee sono andati persi. Solo Federalberghi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Iche arrivano insono circa 220.000, ma anche se rappresentano un 2% sul totale delle presenze la perdita economica è enorme, perché spendono cifre elevatissime e danno lavoro a migliaia di persone che ora stanno lavorando senza stipendio». È questo l’allarme lanciato da Mirko Idili segretario provincialeCisl di Gallura, dopo il congelamento dei beni agli oligarchi. Per anni lae in particolare laè stata la meta preferita dei milionari, che hanno contribuito a far crescere l’economia sull’isola. Voli privati, yacht, ville, feste e servizi per un giro di centinaia di milioni di euro, ma che adesso con il congelamento dei beni dovuto alle sanzioni europee sono andati persi. Solo Federalberghi ...

