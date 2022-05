La Russia provoca ancora la Finlandia | il lungo volo dell' elicottero oltre confine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Unmilitare russo avrebbe violato lo spazio aereo. Lo riferisce Yle, la radiotelevisione di Stato finlandese che cita il ministeroa Difesa finlandese. La violazioneo spazio aereo da parte di un Mi-17 sarebbe accaduta oggiilorientaletra le città di Kesälahti e Parikkala intorno alle 10.40. Il veliha volato per una distanza di 4-4,5 km in territorio finlandese, ha sottolineato il ministero. Le autorità finlandesi hanno aperto un'indagine preliminare sull'incidente. «Questa è la seconda violazioneo spazio aereo commessa da un velirusso quest'anno», ha detto il capoe ...

