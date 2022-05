La Russia paga le cedole su eurobond e si salva dal default. (Di mercoledì 4 maggio 2022) Chi pensava che le sanzioni ecomiche imposte dall’Occidente alla Russia di Vladimir Putin potessero in qulche modo indurla al defualt tecnico del suo debito in valuta estera, deve rivedere i conti. Infatti, secondo quanto riporta Bloomberg, tre investitori si sarebbero visti accreditare sui rispettivi conti le cedole in dollari di due eurobond, con scadenza 2022 Leggi su freeskipper (Di mercoledì 4 maggio 2022) Chi pensava che le sanzioni ecomiche imposte dall’Occidente alladi Vladimir Putin potessero in qulche modo indurla al defualt tecnico del suo debito in valuta estera, deve rivedere i conti. Infatti, secondo quanto riporta Bloomberg, tre investitori si sarebbero visti accreditare sui rispettivi conti lein dollari di due, con scadenza 2022

Advertising

freeskipperIT : La #Russia paga le cedole su eurobond e si salva dal default. #guerraucraina - Against_Capita : @MarcoRizzoPC Chi cerca di sputtanare l'america paga sempre e pesantemente. Assange ne e' uno dei tanti esempi. All… - DaitarnTR3 : @Corriere La Russia paga quasi 2 mld di euro all'Ucraina per i diritti di transito del tubo del gas ???? - mauriziocanetta : #permattinieri ????????Bombardamenti su città ucraine. Telefonata Macron-Putin, nulla si muove. Russia paga eurobond, e… - MariaAversano1 : RT @serebellardinel: Può l’#Italia rinunciare al gas russo? No, a meno di non farsi male nei prossimi inverni! Allora si paga in rubli? No… -