"La questione fondamentale...". Imbarazzo in Mercedes, la rivelazione di Toto Wolff: stagione già finita? (Di mercoledì 4 maggio 2022) “La questione fondamentale è che la nostra macchina soffre il porpoising più di qualsiasi altra, ed è per questa causa che non siamo in grado di raggiungere i livelli che ci servono”. Dice così Toto Wolff, team principal della Mercedes, a poche ore dal via del weekend del GP di Miami: “Vi sono enormi ramificazioni sull'assetto, sulla tenuta delle gomme, eccetera, ed è tutto collegato l'uno con l'altro — ha detto l'austriaco — Se dovessimo arrivare a risolvere il porpoising, sbloccheremmo molto di più in termini di prestazioni dell'auto. Se non ci riuscissimo, allora affronteremmo un percorso di sviluppo più convenzionale, che non abbiamo ancora intrapreso. Ad ogni modo, vogliamo concederci tempo prima di prendere davvero una decisione del genere“. Wolff: “Budget Cap? Siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Laè che la nostra macchina soffre il porpoising più di qualsiasi altra, ed è per questa causa che non siamo in grado di raggiungere i livelli che ci servono”. Dice così, team principal della, a poche ore dal via del weekend del GP di Miami: “Vi sono enormi ramificazioni sull'assetto, sulla tenuta delle gomme, eccetera, ed è tutto collegato l'uno con l'altro — ha detto l'austriaco — Se dovessimo arrivare a risolvere il porpoising, sbloccheremmo molto di più in termini di prestazioni dell'auto. Se non ci riuscissimo, allora affronteremmo un percorso di sviluppo più convenzionale, che non abbiamo ancora intrapreso. Ad ogni modo, vogliamo concederci tempo prima di prendere davvero una decisione del genere“.: “Budget Cap? Siamo ...

Advertising

paoloigna1 : La fondamentale questione della collaborazione internazionale su #Omicron BA.4, BA.5 & BA.2.12.1 - GiusyMuto2 : @itsmeaidaa_ Certo che va affrontata, anzi, penso sia di fondamentale importanza pensare alla questione culturale.… - SilviaCnail : Valutazione Obbligo vaccinale #CorteCostituzionale : - jo19N26 : @ViSal_Corecap @MattiaFrenda Se per giovani intendiamo gente u20, per me resta fondamentale il percorso formativo e… - CinoBalanico : @Matt1Mouse Ma la questione fondamentale sulla quale poco ci si interroga per me è questa: perché il saluto romano di Adolfino era così gay? -