La Pupa e il Secchione, in Finale trionfano Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Pupa e il Secchione è giunto al termine. Il reality condotto da Barbara d'Urso, che quest'anno ha visto protagonisti anche volti già noti al mondo dei social e non solo, ha finalmente la sua coppia vincitrice. Ecco cosa è successo nel corso dell'appuntamento Finale e cosa hanno vinto il Secchione e la Pupa finiti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

