La Pupa e il Secchione hanno vinto Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti

Advertising

carmelitadurso : Ho amato ogni Pupa e ogni Pupo, ogni Secchiona e ogni Secchione… A modo loro tutti hanno vissuto al meglio lo spiri… - carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - BITCHYFit : Ascolti 3 maggio, quanto ha fatto la finale de La Pupa e il Secchione Show - Mauro23742329 : @fabiofabbretti Mamma la pupa e secchione quasi alle 2???????? -

Alessio Tripi, la sua secchiona è grata a Denis Dosio: 'Mi ha aiutata tanto' Alessio Tripi un ex concorrente de Lae ilShow è stato ospite del programma condotto da Dayane Mello e ...Antonella Elia dopo la finalissima de Lae ilShow in cui ha avuto il ruolo di opinionista ha concesso un'intervista a FqMagazine , e tra le tante dichiarazioni fatte ha rotto il silenzio su Alfonso Signorini, non nascondendo ...Inoltre, anche La Pupa e il Secchione Show, andato in onda su Italia 1, non è andato male. Certo, ha perso punti strada facendo, ma non si può assolutamente parlare di flop.Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti hanno vinto la finale de "La Pupa e il Secchione". Il reality condotto da Barbara D’Urso mescola intrattenimento, quiz e cultura. “La coppia degli esclusi” ha ...