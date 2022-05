La Pupa e il Secchione | a trionfare sono la coppia Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri sera, martedì 3 maggio 2022, in prima serata su Italia Uno è andata in onda l’ultima puntata de Lae il, il reality game condotto da Barbara D’Urso. Riassumiamo insieme quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento. Lae ilDeedhanno vinto Anel corso dell’ultima puntata stagionale de Lae ilShow è stata lacomposta daDeed. L’appuntamento conclusivo del reality game ha riservato al pubblico grandi emozioni, e clamorosi colpi di scena. Luigi ...

Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Soleil Sorge , reduce dall'avventura a Lae ilshow nel ruolo di giudice, torna a parlare di Alex Belli . Alla domanda della conduttrice 'Vi siete più rivisti tu e Alex' , Soleil dichiara di non aver più visto Belli dalla sua ...Soleil Sorge è finita nel mirino di Gianmarco Onestini e Antonella Elia durante la finale del programma tv di Italia 1, Lae ilShow 2022 , vinta a sorpresa da Maria Laura De Vitis ed Edoardo. La giurata della trasmissione di Mediaset, condotta da Barbara d'Urso , è stata criticata duramente prima dal pupo ...Ieri sera, martedì 3 maggio 2022, in prima serata su Italia Uno è andata in onda l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, il reality game condotto da Barbara D’Urso. Riassumiamo insieme quanto ...Milano, 4 maggio 2022 - Nuova naufraga all'Isola dei Famosi: Maria Laura De Vitis, vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione, è già in Honduras ed è pronta a sbarcare a Cayo Cochinos.