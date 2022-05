La Pupa e il Secchione 2022 finale | chi ha vinto ieri sera? FOTO

Advertising

carmelitadurso : Ho amato ogni Pupa e ogni Pupo, ogni Secchiona e ogni Secchione… A modo loro tutti hanno vissuto al meglio lo spiri… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la finale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - FRANCESCOASROM7 : Sorellina Mia Oggi Finisce Questa Meravigliosa Avventura Di Giurata Alla Pupa E Il Secchione Show Ma Non Temere Mai… - qn_giorno : La Pupa e il Secchione show, vincono Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti -

Lungo abito "da sirena" e mantello regale: così Barbara D'Urso ha stupito sui social con l'ultimo dei look ispirati a Madame Coco. Lae ilcon questa ultima puntata è arrivata al suo epilogo e Barbara D'Urso non poteva che onorare questo importante appuntamento con un look altrettanto speciale . La conduttrice ha ...Piovono critiche per Gianmarco Onestini anche all'inizio della finale de Lae ilshow 2022 . Barbara D'Urso mostra in studio un filmato in cui tutte le coppie parlano di finale, sbilanciandosi su chi non vorrebbero vincesse. La coppia più criticata da questo ...Volge al termine l’edizione 2022 de “La Pupa E Il Secchione Show”, ma non senza litigi, intrighi e scontri di varia natura. A far parlare di sè – ancora una volta – è l’influencer e giudice del ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...