La proposta di legge per la Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo depositata alla Camera e al Senato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge per il riconoscimento di Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo nei Livelli Essenziali di Assistenza del Sistema Sanitario Nazionale. Riconoscere la Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo nei Livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale Riconoscere la Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo nei Livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale è il contenuto della proposta di legge depositata alla Camera e al Senato

