La nuova sfida della pasticceria è spedire un dolce all' altro capo del mondo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - E-commerce e alta. A prima vista un ossimoro. Invece è una realtà possibile, anzi già attualità. "Non so se arriveremo mai alla capacità del Giappone diuna millefoglie da Tokio e farla arrivare in giornata fragrante a Osaka, e riuscire a fare questo ha dell'incredibile, ma andiamo in quella direzione", racconta all'AGI Luigi Biasetto, maestro pasticcere a Padova, natali a Bruxelles ma di origine veneziana, noto al grande pubblico internazionale per la torta Setteveli ideata, insieme a Cristian Beduschi e Gianluca Mannori, composizione di mousse al cioccolato fondente del Madagascar, bavarese alle nocciole pralinate, sette veli di cioccolato, morbido savoiardo al cioccolato e gianduia ai cereali, che gli varrà il premio come miglioralla Coppa mondiale didi Lione nel 1997. ...

Seminario Relais Desserts 2018 Biasetto ne sarà l'anfitrione, e sarà anche il capitano del team italiano che si confronterà nel 'Goûter des chefs', sfida tra tutti i partecipanti, chiamati ad ...