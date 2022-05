La Milanesiana 2022: il programma del festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Milanesiana 2022: dedicata al tema Omissioni, ecco il programma del festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che promuove il dialogo tra le arti Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, LA Milanesiana (qui il sito internet ufficiale) è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23ª edizione dedicata al tema OMISSIONI. Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane. Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) La: dedicata al tema Omissioni, ecco ildeldache promuove il dialogo tra le arti Ideata e diretta da, LA(qui il sito internet ufficiale) è il più grandeitinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23ª edizione dedicata al tema OMISSIONI. Undi respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane. Dal 4 giugno al 3 agosto, Lainfatti ...

a_saba78 : RT @illibraio: Oltre 60 incontri in 20 città per il festival @LaMilanesiana. Ecco i principali ospiti che prenderanno parte agli eventi: ht… - BersaniLeda : RT @illibraio: Oltre 60 incontri in 20 città per il festival @LaMilanesiana. Ecco i principali ospiti che prenderanno parte agli eventi: ht… - PrudenzanoAnton : #Festival: il programma della #Milanesiana 2022, dedicata alle omissioni - StefanoBossi01 : RT @illibraio: Oltre 60 incontri in 20 città per il festival @LaMilanesiana. Ecco i principali ospiti che prenderanno parte agli eventi: ht… - stefanodonno75 : I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno - il magazine: La Milanesiana Autori, libri, concerti, opere e 'O... -