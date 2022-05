“La malattia lo ha sconfitto”. Lutto per televisione e cinema, addio all’amato attore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore americano David Birney. L’uomo aveva 83 anni ed era malato da tempo di Alzheimer: si è spento nella sua casa di Santa Monica. Nato a Washington, DC e cresciuto a Cleveland, Birney aveva studiato teatro all’UCLA quando nel 1965 ha iniziato a recitare nei teatri regionali di tutto il paese, tra cui il Barter Theatre di Abingdon, in Virginia, e la Hartford Stage Company nel Connecticut. Nel 1967, si è esibito in una produzione del New York Shakespeare Festival di A Comedy of Errors , e nel 1969 ha debuttato a Broadway come Cleante in The Miser di Molière . In tutto, è apparso in sette produzioni di Broadway fino al 1985. Sebbene abbia avuto piccoli ruoli in numerose serie televisive a partire dalla fine degli anni ’60, David Birney ha trovato il suo ruolo caratteristico nella breve vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)nel mondo del: è morto l’americano David Birney. L’uomo aveva 83 anni ed era malato da tempo di Alzheimer: si è spento nella sua casa di Santa Monica. Nato a Washington, DC e cresciuto a Cleveland, Birney aveva studiato teatro all’UCLA quando nel 1965 ha iniziato a recitare nei teatri regionali di tutto il paese, tra cui il Barter Theatre di Abingdon, in Virginia, e la Hartford Stage Company nel Connecticut. Nel 1967, si è esibito in una produzione del New York Shakespeare Festival di A Comedy of Errors , e nel 1969 ha debuttato a Broadway come Cleante in The Miser di Molière . In tutto, è apparso in sette produzioni di Broadway fino al 1985. Sebbene abbia avuto piccoli ruoli in numerose serie televisive a partire dalla fine degli anni ’60, David Birney ha trovato il suo ruolo caratteristico nella breve vita ...

