La maglia ‘Mano de Dios’ venduta per 8 | 8 milioni di euro

Sotheby's comunica che l'asta per la "Mano de Dios" si è conclusa con una offerta da 8,8 milioni di euro Si è conclusa oggi alle 17 ore italiane l'asta della maglia di Maradona indossata nel secondo tempo (?) di Inghilterra-Argentina ai Mondiali in Messico nel 1986. Sotheby's ha "battuto" il prezzo di 7.142.500 sterline, pari a 8.465.000 euro. L'offerta ha superato quella di 4 milioni di sterline fatta nei giorni scorsi.

