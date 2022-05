La "Luna dei Fiori" tingerà di rosso il satellite. (Di mercoledì 4 maggio 2022) Occhi al cielo il 16 maggio, arriva la Luna dei Fiori, una spettacolare eclissi totale di (quasi) SuperLuna. Il nostro satellite si tingerà di rosso e regalerà uno spettacolo emozionante visibile anche qui in Italia. Eclissi solare: lo spettacolo in Sudamerica X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Occhi al cielo il 16 maggio, arriva ladei, una spettacolare eclissi totale di (quasi) Super. Il nostrosidie regalerà uno spettacolo emozionante visibile anche qui in Italia. Eclissi solare: lo spettacolo in Sudamerica X Leggi anche ...

infoitscienza : Luna dei fiori o Luna Rossa: ecco come e quando ammirare questo incredibile fenomeno - lillydessi : Eclissi di Luna dei Fiori, uno spettacolo imperdibile: ecco la data da ricordare - - lillydessi : Si avvicina l'eclissi totale della luna dei fiori, si tingerà di rosso, vi diciamo la data precisa -… - MeloS2R : RT @Kiba_Italia: Fate i bagagli. Destinazione? La Luna! ??????????????D'altronde con un team come quello di $kiba e la sua #KIBAKREW non potrebbe… - federico4r : RT @Kiba_Italia: Fate i bagagli. Destinazione? La Luna! ??????????????D'altronde con un team come quello di $kiba e la sua #KIBAKREW non potrebbe… -