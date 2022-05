La Libreria Dante&Descartes, uno dei luoghi pubblici napoletani dove ancora si scambiano idee (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tornando da un bel convegno sul ruolo dell’Igm (Istituto geografico militare) organizzato dall’Ordinaria di Geografia economica e politica Maria Paradiso che ha visto la partecipazione dell’attuale vice-comandante dell’istituto per la cartografia ed il territorio italiano, il generale Giuseppe Poccia, ci siamo trattenuti a Mezzocannone dove c’è la nuova sede della Libreria Dante&Descartes, che ora si è trasferita al numero 63. Qui incontriamo Raimondo Di Maio che per quelli della mia generazione – ma anche di molte altre – è stato un punto di riferimento cultural-librario. “Qui c’era una friggitoria di un amico – ci dice Di Maio – ed io dopo avere comprato un deposito nuovo ed un locale per la redazione della mia casa editrice in Via Rampe San Giovanni, ho ritenuto di ritrasferirmi perché la sede della Libreria precedente mi era ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tornando da un bel convegno sul ruolo dell’Igm (Istituto geografico militare) organizzato dall’Ordinaria di Geografia economica e politica Maria Paradiso che ha visto la partecipazione dell’attuale vice-comandante dell’istituto per la cartografia ed il territorio italiano, il generale Giuseppe Poccia, ci siamo trattenuti a Mezzocannonec’è la nuova sede dellaDante&Descartes, che ora si è trasferita al numero 63. Qui incontriamo Raimondo Di Maio che per quelli della mia generazione – ma anche di molte altre – è stato un punto di riferimento cultural-librario. “Qui c’era una friggitoria di un amico – ci dice Di Maio – ed io dopo avere comprato un deposito nuovo ed un locale per la redazione della mia casa editrice in Via Rampe San Giovanni, ho ritenuto di ritrasferirmi perché la sede dellaprecedente mi era ...

Advertising

napolista : La Libreria Dante&Descartes, uno dei luoghi pubblici napoletani dove ancora si scambiano idee Una passeggiata nell… - Xagena : LIBRO: ' DANTE ALIGHIERI: LA DIVINA COMMEDIA ' ( Inferno Purgatorio e Paradiso ) - NATALINO SAPEGNO - NEGOZIO ONLIN… - jjustaggirl : ok alla fine ho cambiato 'Aristotele e Dante...' (perché vorrei leggerlo in inglese ma nella libreria dove li hanno… - Arcadia1983 : Si inizia maggio leggendo questo: 'Luglio' di Nadine Gordimer, premio Nobel per la letteratura 1991, traduzione di… - troppacaffeina : Il momento più bello della settimana: una ragazzina teenager che, dopo un giro di mezz'ora in #libreria, arriva all… -