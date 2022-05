La ‘gufata’ del tifoso dell’Inter al tecnico Pioli: “complimenti per lo scudetto”, la reazione | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Milan guida la classifica del campionato di Serie A ed è la principale candidata alla vittoria dello scudetto. L’Inter non ha intenzione di mollare, il distacco è di due punti. La prossima giornata rischia di diventare decisiva, i rossoneri dovranno vedersela sul campo del Verona mentre i nerazzurri contro l’Empoli. E’ diventato virale sui social un VIDEO che riguarda Stefano Pioli. Un tifoso dell’Inter ferma l’allenatore e la ‘gufata’ è inevitabile. “complimenti per lo scudetto”, è la frase del supporter. La reazione del tecnico non è passata inosservata, un sorrisino poi la ‘fuga’. “complimenti per lo scudetto”, la reazione di Pioli alla gufata ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Milan guida la classifica del campionato di Serie A ed è la principale candidata alla vittoria dello. L’Inter non ha intenzione di mollare, il distacco è di due punti. La prossima giornata rischia di diventare decisiva, i rossoneri dovranno vedersela sul campo del Verona mentre i nerazzurri contro l’Empoli. E’ diventato virale sui social unche riguarda Stefano. Unferma l’allenatore e laè inevitabile. “per lo”, è la frase del supporter. Ladelnon è passata inosservata, un sorrisino poi la ‘fuga’. “per lo”, ladialla gufata ...

Advertising

CalcioWeb : La reazione dell'allenatore Stefano #Pioli alla gufata del tifoso dell'#Inter sulla corsa scudetto | VIDEO - Sport_Fair : E' corsa a due per la vittoria dello scudetto: la 'gufata' di un tifoso dell'#Inter all'allenatore #Pioli | VIDEO - mencaregio : Mi sa che la gufata finisce qui. La@vedo dura per una finale del Villareal - tw_azuech : @siriomerenda occhio... salvini deve dichiarare esattamente la stessa cosa del Cancelli! Altrimenti la gufata ce la tiriamo qui da soli.???? - InterMinabileXa : @RaffaelloLeao @saini_mario @IlCarroDiOrigi @sportface2016 @CorSport La Juve va in pole è stata una delle prime pag… -

Video Tik Tok, gufata a Pioli di un interista: "Complimenti per lo scudetto" Un tifoso dell'Inter sorprende l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, con la più classica delle "gufate". (video TikTok @pietrocompagni L'Inter batte l'Udinese, i tifosi s'aggrappano a una speranza - Social Pomeriggio ad alta tensione per i tifosi dell' Inter. Prima l'infruttuosa 'gufata' ai cugini del Milan , vanificata dal clamoroso errore di Terracciano nel finale, poi la sfida di Udine complicatasi terribilmente nel finale. Una sfida, comunque, vinta grazie alle reti di ... Un tifoso dell'Inter sorprende l'allenatoreMilan, Stefano Pioli, con la più classica delle "gufate". (video TikTok @pietrocompagniPomeriggio ad alta tensione per i tifosi dell' Inter. Prima l'infruttuosa '' ai cuginiMilan , vanificata dal clamoroso errore di Terracciano nel finale, poi la sfida di Udine complicatasi terribilmente nel finale. Una sfida, comunque, vinta grazie alle reti di ...