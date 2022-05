La guerra in Ucraina ha davvero indebolito l’esercito russo? (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ultimo rapporto dell’intelligence britannica, del 3 maggio, riferisce che le forze armate russe sono “significativamente più deboli sia materialmente sia concettualmente” in seguito all’invasione dell’Ucraina. In particolare si afferma che il recupero da questa situazione sarà reso molto difficoltoso per via delle sanzioni e che questo avrà un pesante impatto nel lungo termine sulla capacità InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ultimo rapporto dell’intelligence britannica, del 3 maggio, riferisce che le forze armate russe sono “significativamente più deboli sia materialmente sia concettualmente” in seguito all’invasione dell’. In particolare si afferma che il recupero da questa situazione sarà reso molto difficoltoso per via delle sanzioni e che questo avrà un pesante impatto nel lungo termine sulla capacità InsideOver.

