La grande musica di Piano City Milano all’Ippodromo Snai San Siro (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sabato 21 maggio, ore 12.00: Enrico Intra – Tondino (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 21 maggio, ore 20: Carlos Cipa – Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 22 maggio, ore 10.30: Alexandra Tchernakova– Tondino (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 22 maggio, ore 11.30: Remo Anzovino – Tondino (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Milano, 04 maggio 2022 – L’Ippodromo Snai San Siro sarà palcoscenico d’eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in palinsesto nell’undicesima edizione di Piano City Milano, il festival di Pianoforte più atteso dell’anno, in programma il 20, 21 e 22 maggio. Il primo appuntamento in calendario è il Family Concert di Enrico Intra, in programma sabato 21 maggio, alle ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sabato 21 maggio, ore 12.00: Enrico Intra – Tondino (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Sabato 21 maggio, ore 20: Carlos Cipa – Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 22 maggio, ore 10.30: Alexandra Tchernakova– Tondino (Ingresso Piazzale dello Sport 16) Domenica 22 maggio, ore 11.30: Remo Anzovino – Tondino (Ingresso Piazzale dello Sport 16), 04 maggio 2022 – L’IppodromoSansarà palcoscenico d’eccezione per alcuni dei più interessanti concerti in palinsesto nell’undicesima edizione di, il festival diforte più atteso dell’anno, in programma il 20, 21 e 22 maggio. Il primo appuntamento in calendario è il Family Concert di Enrico Intra, in programma sabato 21 maggio, alle ore ...

