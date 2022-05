La Focaccia di Recco, la migliore ricetta che abbia mai fatto! (Di mercoledì 4 maggio 2022) In questa pagina scopriremo come realizzare una Focaccia ligure buonissima ovvero la Focaccia di Recco. La Focaccia dell’omonima città è facile da realizzare: basterà semplicemente seguire senza fretta i passaggi fondamentale. Sarà buonissima, sottile e croccante. I pochissimi ingredienti da utilizzare per preparare 2 focacce sono: 180 ml di acqua 6 gr di sale 300 gr di farina di manitoba Crescenza a piacere 26 ml di olio Preparazione dell’impasto Trasferiamo la farina in una boule capiente per poi versare dentro l’acqua e mescolare con un cucchiaio. Dopo aver mescolato con energia impastiamo delicatamente con le mani fino a quando la farina assorbirà completamente l’acqua. A questo punto portiamo l’impasto su un tavolo da lavoro e continuiamo a lavorare con le mani fino a realizzare una pasta liscia. Quando il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 4 maggio 2022) In questa pagina scopriremo come realizzare unaligure buonissima ovvero ladi. Ladell’omonima città è facile da realizzare: basterà semplicemente seguire senza fretta i passaggi fondamentale. Sarà buonissima, sottile e croccante. I pochissimi ingredienti da utilizzare per preparare 2 focacce sono: 180 ml di acqua 6 gr di sale 300 gr di farina di manitoba Crescenza a piacere 26 ml di olio Preparazione dell’impasto Trasferiamo la farina in una boule capiente per poi versare dentro l’acqua e mescolare con un cucchiaio. Dopo aver mescolato con energia impastiamo delicatamente con le mani fino a quando la farina assorbirà completamente l’acqua. A questo punto portiamo l’impasto su un tavolo da lavoro e continuiamo a lavorare con le mani fino a realizzare una pasta liscia. Quando il ...

Advertising

Pirata1899 : RT @SimoNoveOtto: @_ElPrincipe22 mettevi Inter al posto di Udinese ed era uguale ok focaccia recco per me grazie enzo - SimoNoveOtto : @_ElPrincipe22 mettevi Inter al posto di Udinese ed era uguale ok focaccia recco per me grazie enzo - mal0ns : oggi pasta al pesto e focaccia di recco non toccatemi sono in paradiso - icarvsfvlls : @hayIor_ amore bene, sono a recco a mangiare la focaccia col formaggio con la mia mamma tu? - heavharry : mangerei focaccia di recco tutto il giorno tutti i giorni per il resto della mia vita -