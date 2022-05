La fine che ha fatto il consigliere di Fratelli d’Italia che consigliava “gargarismi di pis…o” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con una lettera al Consiglio regionale della Basilicata Rocco Leone, componente dell’assemblea in quota Fratelli d’Italia finito nell’occhio del ciclone per la frase sessista rivolta all’assessora alle Infrastrutture Donatella Merra “le ho consigliato i gargarismi di pisello”, si è autosospeso per due settimane, rinunciando agli emolumenti. “In vista della prossima convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – ha scritto il consigliere di FdI – nonostante nel mio contegno non si ravvisino gli estremi delle previsioni di cui al comma quinto dell’articolo 59 del Regolamento interno del Consiglio regionale, comunico l’intenzione di astenermi, a titolo di autocensura, dalla partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni per due settimane a decorrere dalla data di ieri, rinunciando ai ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con una lettera al Consiglio regionale della Basilicata Rocco Leone, componente dell’assemblea in quotafinito nell’occhio del ciclone per la frase sessista rivolta all’assessora alle Infrastrutture Donatella Merra “le ho consigliato idi pisello”, si è autosospeso per due settimane, rinunciando agli emolumenti. “In vista della prossima convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – ha scritto ildi FdI – nonostante nel mio contegno non si ravvisino gli estremi delle previsioni di cui al comma quinto dell’articolo 59 del Regolamento interno del Consiglio regionale, comunico l’intenzione di astenermi, a titolo di autocensura, dalla partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni per due settimane a decorrere dalla data di ieri, rinunciando ai ...

