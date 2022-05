La Ferrari vince sul mercato: nel primo trimestre utile a 239 milioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Ferrari ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un utile netto di 239 milioni di euro, in crescita del 16% sullo stesso periodo del 2021. Tra gli altri dati, le auto consegnate sono state 3251 (+17%), mentre i ricavi sono ammontati a 1,186 miliardi di euro (+17%). Il margine operativo lordo di Ferrari è pari a 423 milioni di euro, in aumento del 12,5% rispetto al 2021, mentre il margine dell'Ebitda è del 35,6%. Il risultato operativo ammonta a 307 milioni di euro, in crescita del 15,4%. Il free cash flow industriale generato è di 299 milioni di euro. Per quanto riguarda le consegne, informa una nota, queste hanno rispecchiato le scelte di allocazione geografica in risposta alla congestione dei porti riscontrata nei primi ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI -ha chiuso ildel 2022 con unnetto di 239di euro, in crescita del 16% sullo stesso periodo del 2021. Tra gli altri dati, le auto consegnate sono state 3251 (+17%), mentre i ricavi sono ammontati a 1,186 miliardi di euro (+17%). Il margine operativo lordo diè pari a 423di euro, in aumento del 12,5% rispetto al 2021, mentre il margine dell'Ebitda è del 35,6%. Il risultato operativo ammonta a 307di euro, in crescita del 15,4%. Il free cash flow industriale generato è di 299di euro. Per quanto riguarda le consegne, informa una nota, queste hanno rispecchiato le scelte di allocazione geografica in risposta alla congestione dei porti riscontrata nei primi ...

