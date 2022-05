"La colpa è pure sua. Cosa ha fatto Poi in tv...": lo schiaffone di Lula a Zelensky. Parole durissime (Di mercoledì 4 maggio 2022) Adesso anche l'ex presidente del Brasile, Lula mette nel mirino Zelensky. In un'intervista al Time, Lula non usa giri di Parole e attacca il presidente ucraino affermando che la crisi tra Kiev e Mosca non è solo responsabilità delle scelte dello zar. Le sue Parole di fatto sono chiarissime: "Putin non doveva invadere l'Ucraina ma non è l'unico colpevole. Vedo il presidente ucraino parlare in tv ed essere applaudito in tutti i parlamenti del mondo ma questo ragazzo è colpevole quanto Putin. In guerra non c'è mai un solo responsabile". Insomma Lula va contro il numero uno di Kiev e di fatto dà una analisi diversa su quanto sta accadendo in Ucraina. Nel la sua intervista al Times poi Lula ha aggiunto: "Non conosco il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Adesso anche l'ex presidente del Brasile,mette nel mirino. In un'intervista al Time,non usa giri die attacca il presidente ucraino affermando che la crisi tra Kiev e Mosca non è solo responsabilità delle scelte dello zar. Le suedisono chiarissime: "Putin non doveva invadere l'Ucraina ma non è l'unico colpevole. Vedo il presidente ucraino parlare in tv ed essere applaudito in tutti i parlamenti del mondo ma questo ragazzo è colpevole quanto Putin. In guerra non c'è mai un solo responsabile". Insommava contro il numero uno di Kiev e didà una analisi diversa su quanto sta accadendo in Ucraina. Nel la sua intervista al Times poiha aggiunto: "Non conosco il presidente ...

Advertising

Edopat14 : RT @AlessiaGuetti: Vabbè fratè ma pure se non c'entri (cosa che dubito) se le è successo qualcosa hai comunque una parte di colpa Hai 40 an… - AlessiaGuetti : Vabbè fratè ma pure se non c'entri (cosa che dubito) se le è successo qualcosa hai comunque una parte di colpa Hai… - DelgeIl : @trevelyannn @Faiele85 @Faiele85 ma com'è che ogni volta che commenti i miei tweet finisce sempre in polemica ora m… - franco20351 : #ottoemezzo ma qualcuno a Gualtieri gli ricorda che ci sono ancora i cinghiali della Raggi che circolano e mordono… - caleee12 : @lo_scafo @SICULOOO Certo, ma infatti non è colpa sua. Lui ha fatto pure troppo. Il problema è che è L unico davanti -

Gli scrittori di cucina non sono scrittori. Ed è colpa dei nonni Mi sono chiesta allora: ma cosa mi sono persa Quando è cambiata la mitologia di noi scrittori (mi ci butto in mezzo pure io, perché quando mi ricapita), che siamo così profondi e con le chiavi del ... Lulù, 'Mi sono sentita con un'angoscia...': i retroscena sulla rottura con Manuel Dopo aver dichiarato in una diretta Instagram 'a caldo' che la colpa di quanto accaduto sia da ... '"Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e ... Domani Gli scrittori di cucina non sono scrittori. Ed è colpa dei nonni A chi gli chiede da dove è nata la loro passione per la cucina, la maggior parte dei foodwriters risponde con qualcosa che ha a che fare con le mani della nonna che impasta e con il profumo di casa ... Mi sono chiesta allora: ma cosa mi sono persa Quando è cambiata la mitologia di noi scrittori (mi ci butto in mezzoio, perché quando mi ricapita), che siamo così profondi e con le chiavi del ...Dopo aver dichiarato in una diretta Instagram 'a caldo' che ladi quanto accaduto sia da ... '"Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi habloccato su Whatsapp e ... Gli scrittori di cucina non sono scrittori. Ed è colpa dei nonni A chi gli chiede da dove è nata la loro passione per la cucina, la maggior parte dei foodwriters risponde con qualcosa che ha a che fare con le mani della nonna che impasta e con il profumo di casa ...