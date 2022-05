La "bionda delle stragi" e l'enigma della foto ritrovata in casa di un carabiniere (Di mercoledì 4 maggio 2022) In un'intervista, parla il carabiniere nella cui casa, nel 1993, venne ritrovata la foto che ha messo nei guai Rosa Belotti, la presunta "bionda" delle stragi di mafia, e sostiene di essere vittima di una vendetta Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) In un'intervista, parla ilnella cui, nel 1993, venne ritrovata lache ha messo nei guai Rosa Belotti, la presunta "di mafia, e sostiene di essere vittima di una vendetta

Advertising

sore_bionda : christian pretendo un 'rifaccio' e tu che fai un tweet utilizzando delle parole, grazie - nevaehsoliza : meglio rossiccia o bionda, dilemma delle 01:36 - Iosperiamoche1 : @Dario08498996 Non so, secondo me è saturo delle insensate pressioni della bionda, anche perché è stato chiaro più… - desossiribosi0 : Io ancora devo capire come abbiano potuto far indossare l’abito della Monroe, una donna che è rimasta invischiata n… - sore_bionda : @surre4le ecco una delle poche foto della tl che non salverò in galleria -