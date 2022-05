La Bielorussia lancia esercitazioni militari “lampo” Missili russi sulla stazione ferroviaria di Leopoli

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Attualmente, le truppe russe non stanno rispettando gli accordi. Continuano massicci attacchi all’acciaieria Azovstal. Stanno cercando di prendere d’assalto il complesso”. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno. Siamo nel 70esimo giorno di guerra e i segnali che vengono dallo scenario bellico sono sempre più preoccupanti. La notte ha portato a nuovi raid e a nuove sirene anti aeree attivate in gran parte delle regioni del Paese. A partire dalla serata di martedì e fino alle ultime ore, a tremare sono state soprattutto le aree occidentali. Sono state colpite zone rimaste fino a oggi fuori dal conflitto. Come ad esempio la Transcarpazia vicino all’Ungheria– annota il Giornale– dove un missile ha lasciato senza fornitura di gas diverse famiglie nella regione. Ma sono le ferrovie soprattutto a essere state nel mirino dei raid ...

Continuano gli attacchi russi all'Ucraina: ieri per la prima volta Mosca ha colpito a suon di missili la Transcarpazia. E sotto attacco, per tutto il giorno, sono state anche Leopoli e Mariupol. ...Laesercitazioni lampo Intanto "le forze armate dellahanno lanciato esercitazioni militari lampo di forze di risposta". Lo comunica l'ufficio stampa del ministero ...Prima delle esercitazioni di oggi, Lukashenko ha avuto nelle scorse ore un nuovo colloquio telefonico con il presidente russo Putin proprio per discutere della guerra in Ucraina La Bielorussia lancia ...“Le forze armate della Bielorussia hanno lanciato esercitazioni militari lampo di forze di risposta”, comunica stamani l’ufficio stampa del ministero della Difesa bielorusso citato dall’agenzia Tass.