L.elettorale: Serracchiani (Pd), 'posto il tema, ci vuole volontà politica' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - Per una riforma della legge elettorale in senso proporzionale "ci vuole la volontà politica. Noi abbiamo posto un tema rispetto al maggioritario: non c'è governabilità e rappresentanza. Poi non è la legge elettorale che risolve i problemi della politica e dei partiti, ma può creare le condizioni perchè la politica si riesca a muovere in modo più utile per i cittadini". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani a Radio Anch'io. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - Per una riforma della leggein senso proporzionale "cila. Noi abbiamounrispetto al maggioritario: non c'è governabilità e rappresentanza. Poi non è la leggeche risolve i problemi dellae dei partiti, ma può creare le condizioni perchè lasi riesca a muovere in modo più utile per i cittadini". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Deboraa Radio Anch'io.

Advertising

TV7Benevento : L.elettorale: Serracchiani (Pd), 'posto il tema, ci vuole volontà politica' - - serracchiani : Serve legge elettorale proporzionale per garantire rappresentanza e governabilità. È la cornice perché la politica… - palermo24h : Messina. Serracchiani e Boccia apriranno la campagna elettorale di De Domenico Sindaco - Tele90_canale98 : Debora Serracchiani e Francesco Boccia il 6 maggio a Messina per la campagna elettorale di Franco De Domenico… - palermo24h : SERRACCHIANI E BOCCIA APRONO CAMPAGNA ELETTORALE PER FRANCO DE DOMENICO SINDACO – -