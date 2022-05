Katia Ricciarelli velenosa come non mai | si prende la sua rivincita | “Ogni volta passava come crocerossina”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La sopranonon ha sepolto l’ascia di guerra: arriva il giudizio impietoso dopo l’inaspettata rottura.(fonte youtube)La cantante liricaè stata certamente una fonte di dinamiche e di rumors per l’intera durata del “GF Vip“. La soprano veneta, infatti, non ha mai fatto mistero circa le sue antipatie nei confronti di alcuni compagni nel reality, specialmente per il clan Selassiè. Secondo, le tre sorelle di nobile lignaggio sono viziate, arroganti e immature, e gli strascichi dei loro dissapori si trascinano anche al di fuori del reality di Canale 5. Dopo la chiacchierata rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, la cantante avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito, e sembra non ...