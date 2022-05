Katia Ricciarelli sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “La rompico***oni aveva indovinato” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da più di una settimana ormai Manuel Bortuzzo ha reso noto di essersi lasciato con Lulù Selassié, la principessa di origini etiopi conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre i fan sono ancora molto presi dalle ultime novità sulla coppia, anche gli altri ex gieffini hanno approfittato dei social o delle interviste per commentare la notizia. Tra questi anche Katia Ricciarelli, che non ha rinunciato a lanciare anche qualche frecciatina all’ex coinquilina. Katia Ricciarelli commenta la rottura tra Manuel e Lulù: la frecciatina alla principessa Circa 10 giorni fa Manuel Bortuzzo ha rivelato ai fan di essersi lasciato con ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da più di una settimana ormaiha reso noto di essersi lasciato con, la principessa di origini etiopi conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre i fan sono ancora molto presi dalle ultime novitàcoppia, anche gli altri ex gieffini hanno approfittato dei social o delle interviste per commentare la notizia. Tra questi anche, che non ha rinunciato a lanciare anche qualche frecciatina all’ex coinquilina.commenta latra: la frecciatina alla principessa Circa 10 giorni faha rivelato ai fan di essersi lasciato con ...

Advertising

viottomartina9 : RT @namelessniic: Katia Ricciarelli e Giucas Casella living their best life a 70 anni il sabato sera e io a casa in pigiama a guardare loro… - viottomartina9 : RT @_savemateo: Katia Ricciarelli canta con le Squart Girls #leggerezza - viottomartina9 : RT @ItsCazzimmosa: Cosa cazzarola sto vedendo! Mara Maionchi, Katia Ricciarelli e Alessandra Celentano che ballano Alejandro di Lady Gaga h… - ParliamoDiNews : Katia Ricciarelli velenosa come non mai, si prende la sua rivincita: `Ogni volta passava come crocerossina` #katia… - Antogiulio27 : @rainbow20202020 Schifo i giornalisti anche a chiedere della coppia guarda a quelli più importanti ,le più acide la… -