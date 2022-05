Kailia Posey si è suicidata a 16 anni: era il volto della gif virale ‘grinning girl' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kailia Posey, 16 anni, è morta suicida: la ragazza a 5 anni era diventata famosa partecipando al reality Toddlers & Tiaras. A soli 16 anni, Kailia Posey è morta, il 3 maggio 2022, togliendosi la vita: la ragazza, quando aveva cinque anni, era diventata famosa sul web, dove era conosciuta grazie alla gif 'grinning girl'. Kailia aveva partecipato al controverso reality americano Toddlers & Tiaras e, durante un confessionale, aveva fatto la smorfia che le ha dato la notorietà. La notizia della morte di Kailia Posey è stata diffusa dalla famiglia attraverso TMZ, sul portale americano si legge che il decesso della ragazza risale alla giornata di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022), 16, è morta suicida: la ragazza a 5era diventata famosa partecipando al reality Toddlers & Tiaras. A soli 16è morta, il 3 maggio 2022, togliendosi la vita: la ragazza, quando aveva cinque, era diventata famosa sul web, dove era conosciuta grazie alla gif 'grinning'.aveva partecipato al controverso reality americano Toddlers & Tiaras e, durante un confessionale, aveva fatto la smorfia che le ha dato la notorietà. La notiziamorte diè stata diffusa dalla famiglia attraverso TMZ, sul portale americano si legge che il decessoragazza risale alla giornata di ...

Advertising

fanpage : 'Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n'è andata. La mia bambina per sempre'. La 16enne era fam… - blogcupoftea : Kailia Posey, la 'grinning girl', si è suicidata a 16 anni - andreastoolbox : #Kailia Posey, famosa nel mondo per la gif “grinning girl” si è suicidata a 16 anni - YouTube - DanielaEster5 : RT @ilmessaggeroit: #Kailia Posey, la star di Little Miss America si toglie la vita a 16 anni: la gif del suo sorriso era diventata virale… - Piergiulio58 : È morta Kailia Posey, la 'grinning girl' della gif virale aveva 16 anni. È stata ritrovata senza vita in un parco n… -