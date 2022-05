Kailia Posey, la star di Little Miss America si toglie la vita a 16 anni: la gif del suo sorriso era diventata virale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kailia Posey, star di Little Miss America (reality show che segue il percorso delle partecipanti ai concorsi di bellezza per bambine) è morta all’età di 16 anni. Sua madre ha condiviso la tragica notizia in un post su FB: «Non ho parole o pensieri. Una bellissima bambina non c’è più. Per favore dateci la privacy mentre piangiamo la perdita di Kailia. La mia bambina per sempre». Kailia Posey, come è morta? Secondo le indagini preliminari, la morte di Kailia Posey è il risultato di un incidente d’auto, ma non ci sono forti prove per affermarlo. Inoltre, il rapporto medico sulla causa della morte di Kailia Posey deve ancora arrivare. La ragazzina aveva ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 4 maggio 2022)di(reality show che segue il percorso delle partecipanti ai concorsi di bellezza per bambine) è morta all’età di 16. Sua madre ha condiviso la tragica notizia in un post su FB: «Non ho parole o pensieri. Una bellissima bambina non c’è più. Per favore dateci la privacy mentre piangiamo la perdita di. La mia bambina per sempre»., come è morta? Secondo le indagini preliminari, la morte diè il risultato di un incidente d’auto, ma non ci sono forti prove per affermarlo. Inoltre, il rapporto medico sulla causa della morte dideve ancora arrivare. La ragazzina aveva ...

