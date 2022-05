Juventus | tentazione estiva e colpo gratis | colloquio con l’entourage

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L’estate si avvicina anche per la. Agnelli ed Allegri programmano il futuro e mettono nel mirino un vecchio pallino. Ladi Andrea Agnelli programma la prossima stagione. Il club bianconero lotta solo per la Coppa Italia, la cui finale è in programma mercoledì 11 allo stadio Olimpico di Roma. Archiviata la qualificazione in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.