Juventus | tentativo per de Jong

Advertising

edzenon1 : @CampiMinati Come se un anno a Firenze (senza peraltro giustamente aver mai professato amore eterno alla Fiorentina… - AndreaRondo : @Seby_Sarno_ Vorrei sapere il tentativo #Juventus… il #bonuscarovita non basta - edzenon1 : @idirinho_93 @Marco562017 Ma che cazzo dici ????? Semmai sono l'Inter e la Gazzetta (che sono una cosa sola) a mette… - AndreazaccaAZ38 : @mirkonicolino @valerio_amadei Mirko, come ti ho detto più volte i rapporti tra PD e società si sono rovinati all’e… - KunGrax : RT @ScoutismoRN: Nelle prossime settimane con ogni probabilità la dirigenza proverà a fare un tentativo con il Lille per Sanches, dopo quel… -

Juventus News 24

Commenta per primo Il futuro di Alvaro Morata è ancora da scrivere, con lache non ha intenzione di pagare 35 milioni per il riscatto del giocatore, di proprietà dell'...farà un nuovo...Per la prima volta nella loro storia, e all'ottavo, laPrimavera ha finalmente raggiunto la Final Four di Youth League, uno scenario che nelle edizioni precedenti non aveva mai ... Pro Vercelli Juventus U23 0-1: Compagnon per continuare il sogno playoff Secondo quanto scrive oggi Sport la Juventus è una seria candidata per Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese potrebbe essere ceduto per fare cassa in estate, con i bianconeri in prima linea.Calciomercato Juventus, la strada del club bianconere e quella del centrocampista ... rientrando in campo dopo l’infortunio con un piglio diverso, più convinto, forse un tentativo di convincere la ...