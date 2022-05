Juventus-Napoli | mancato rispetto dei protocolli sanitari | la sentenza del Tribunale Federale

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Buone notizie in casa. Il club, il presidente De Laurentiis e il responsabileo del club partenopeo Raffaele Canonico sono stati prosciolti dalNazionale con riferimento alla presunta violazione deisanitati. Il club era stato deferito per la partita contro la“per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato suldelle norme in materia di controlli, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire daalla volta di Torino con l’aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra”. I tre calciatori avevano partecipato alla ...

