Juventus, infortunio Cuadrado: i tempi di recupero del colombiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Juventus è alle prese con l’infortunio di Cuadrado. Ecco quando il colombiano potrebbe tornare in campo Juan Cuadrado prosegue nel suo recupero dall’infortunio. Il colombiano, infatti, anche ieri si è allenato a parte alla Continassa, e difficilmente riuscirà a strappare una convocazione per la sfida di venerdì con il Genoa. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Cuadrado punta ad esserci l’11 maggio contro l’Inter, in occasione della finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico di Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laè alle prese con l’di. Ecco quando ilpotrebbe tornare in campo Juanprosegue nel suodall’. Il, infatti, anche ieri si è allenato a parte alla Continassa, e difficilmente riuscirà a strappare una convocazione per la sfida di venerdì con il Genoa. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti,punta ad esserci l’11 maggio contro l’Inter, in occasione della finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico di Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : La @juventusfc perde per infortunio #Pellegrini, che rischia di saltare la trasferta contro il @GenoaCFC - gilnar76 : Infortunio Pellegrini: le condizioni del terzino verso Genoa Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Infortunio Cuadrado: quando può tornare in campo il colombiano. I dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Infortunio Pellegrini, la Juve trema! Ecco quando potrebbe tornare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - calciomercatoit : ??#Juventus, distorsione alla caviglia per #Pellegrini: può saltare la finale con l’#Inter ?? -