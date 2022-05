Juventus, Gazzetta: “Dusan carica le pile in vista della Coppa Italia” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta in taglio alto il quotidiano Gazzetta, la Juventus carica a mille Vlahovic per la finale di Coppa Italia in programma l’undici maggio. L’avventura del serbo in ambito bianconero ha regalato davvero pochi momenti da ricordare fino ad oggi. Il gioco di Allegri non ha dato quel qualcosa in più al ragazzo che con la viola ha davvero fatto vedere una vena realizzativa da capogiro con prestazione che sono rimaste nelle menti di tutti gli appassionati di calcio. Il ragazzo possiede una grande occasione l’undici maggio in quel di Roma dove la squadra di Allegri metterà piede nella finale di Coppa Italia. Ed è proprio lì che il popolo juventino si aspetta la grande prestazione dal serbo. Anche i bianconeri ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)- Come riporta in taglio alto il quotidiano, laa mille Vlahovic per la finale diin programma l’undici maggio. L’avventura del serbo in ambito bianconero ha regalato davvero pochi momenti da ricordare fino ad oggi. Il gioco di Allegri non ha dato quel qualcosa in più al ragazzo che con la viola ha davvero fatto vedere una vena realizzativa da capogiro con prestazione che sono rimaste nelle menti di tutti gli appassionati di calcio. Il ragazzo possiede una grande occasione l’undici maggio in quel di Roma dove la squadra di Allegri metterà piede nella finale di. Ed è proprio lì che il popolo juventino si aspetta la grande prestazione dal serbo. Anche i bianconeri ...

