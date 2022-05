Juventus, Benatia: «Strano vedere Dybala con la maglia dell’Inter…» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ex difensore della Juventus Benatia ha parlato dell’addio ai bianconeri di Dybala e di quello possibile di Chiellini Intervistato da Gazzetta.it, Medhi Benatia ha parlato così di Juventus. CHIELLINI VIA DALLA JUVE – «Sarebbe una grande perdita. Giorgio è innamorato del lavoro e della cultura del club bianconero. Prima di lui, è toccato a Marchisio, Barzagli e Buffon: dovesse andare via, la Juve sentirà la sua mancanza». Dybala VIA DALLA JUVE – «Quanto a Dybala, avrei voluto vederlo a Torino per altri 6-7 anni. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica. Per me sarebbe davvero Strano vederlo con la maglia dell’Inter, considerando la rivalità ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ex difensore dellaha parlato dell’addio ai bianconeri die di quello possibile di Chiellini Intervistato da Gazzetta.it, Medhiha parlato così di. CHIELLINI VIA DALLA JUVE – «Sarebbe una grande perdita. Giorgio è innamorato del lavoro e della cultura del club bianconero. Prima di lui, è toccato a Marchisio, Barzagli e Buffon: dovesse andare via, la Juve sentirà la sua mancanza».VIA DALLA JUVE – «Quanto a, avrei voluto vederlo a Torino per altri 6-7 anni. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica. Per me sarebbe davverovederlo con ladell’Inter, considerando la rivalità ...

