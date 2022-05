John Elkann | come si è conciato a Venezia | paparazzato insieme alla moglie Lavinia | ecco le foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Un look decisamente particolare quello sfoggiato da. Il manager torinese, presidente e amministratore delegato di Exor è statorivista Chi mentre passeggiava in Piazza San Marco in compagnia diBorromeo. A colpire sono stati i suoi occhiali, una "inaspettata trasgressione modaiola",li ha definiti il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Occhiali da sole oversize, a maschera e un po' fascianti, forse più adatti alle piste da sci di St. Moritz che a un weekend in Laguna". La rivista poi, scendendo nel dettaglio, rivela che si tratta dei Cassius di Tom Ford, con un prezzo che va dai 240 euro in su, a seconda della lente e del negozio.e lasarebbero ...