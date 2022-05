Jacomuzzi: “Belotti potrebbe esaltarsi al Napoli. Ho una notizia di mercato su Broja” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Carlo Jacomuzzi ex osservatore del Chelsea commenta i movimenti di mercato del Napoli su Belotti e Broja. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli Belotti in questo mercato è accostato al Napoli: “Lui a Napoli? Attaccanti in Italia non ne abbiamo molti. Belotti potrebbe essere certamente rivalorizzato a Napoli, magari alternandosi con Osimhen, ma potrebbero giocare anche insieme. Belotti è un ragazzo che ha bisogno di ritrovarsi, ma lui ha delle qualità importanti, è da doppia cifra ed è uno stimolo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Carloex osservatore del Chelsea commenta i movimenti didelsu. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, ex direttore sportivo diin questoè accostato al: “Lui a? Attaccanti in Italia non ne abbiamo molti.essere certamente rivalorizzato a, magari alternandosi con Osimhen, maro giocare anche insieme.è un ragazzo che ha bisogno di ritrovarsi, ma lui ha delle qualità importanti, è da doppia cifra ed è uno stimolo ...

