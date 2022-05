Jacobs | “Carbonara e pasta alle 6 30 di mattina | vi racconto tutto E ho la dieta

Advertising

... dopo averci mostrato dove vive e averci preparato una bella, ha giocato con i 5 indizi ... MTV Cribs Italia 2 ti porterà dal campione olimpico Marcelle nel nido d'amore di Paolo ...... quello per la cucina , preparandoci il suo piatto forte! Schiaccia play sul video per seguire la sua ricetta della: Marcell, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Antonio Cassano, ...Bisogna farlo nel momento e nel modo giusto, senza esagerare: io, per esempio, mi limito a una carbonara o un’amatriciana. Ma è proprio una soddisfazione”. “Ai recenti campionati del mondo, avrei ...