Jackass: una nuova serie tratta dal franchise è in lavorazione per Paramount+ (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una nuova serie tratta dal franchise di Jackass è in lavorazione per Paramount+: l'annuncio è arrivato durante una recente conferenza stampa di Bob Bakish, il CEO di Paramount Global. Dopo il successo del quarto capitolo del franchise, Jackass sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova serie che sarà realizzata dai creatori originali in collaborazione con la Paramount+. Lo show, originariamente, è andato in onda su MTV per tre stagioni, a partire dal 2000, per poi proseguire con una serie di pellicole sul grande schermo. Ad annunciarlo è stato il CEO di Paramount Global, Bob Bakish, che ha parlato del nuovo progetto durante la conferenza aziendale sui risultati ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Unadaldiè inper: l'annuncio è arrivato durante una recente conferenza stampa di Bob Bakish, il CEO di Paramount Global. Dopo il successo del quarto capitolo delsta per tornare sul piccolo schermo con unache sarà realizzata dai creatori originali in collaborazione con la. Lo show, originariamente, è andato in onda su MTV per tre stagioni, a partire dal 2000, per poi proseguire con unadi pellicole sul grande schermo. Ad annunciarlo è stato il CEO di Paramount Global, Bob Bakish, che ha parlato del nuovo progetto durante la conferenza aziendale sui risultati ...

