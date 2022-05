Italia in preghiera, 4 maggio: tutte le info utili per seguire il Rosario in diretta TV (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ecco come collegarsi per partecipare alla diretta del Santo Rosario, per un momento importante di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza al Cielo, in particolare per invocare il dono della Pace. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ecco come collegarsi per partecipare alladel Santo, per un momento importante diche unisce l’intera e che si innalza al Cielo, in particolare per invocare il dono della Pace. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. IlL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : Una preghiera per i troppi morti sul lavoro in Italia (quest’anno in aumento del 2%) e un impegno perché grazie a p… - acs_italia : RT @acs_italia: ??? Non perdetevi alla Parrocchia Santuario “Maria Ss. del Rosario” a #Palermo il #5maggio la preghiera con l’esposizione de… - acs_italia : ??? Non perdetevi alla Parrocchia Santuario “Maria Ss. del Rosario” a #Palermo il #5maggio la preghiera con l’esposi… - schizzechea1 : @VoxNewsInfo2 Italia letteralmente stuprata da milioni di musulmani che hanno celebrato la loro fine del Ramadan su… - Pinucci02333949 : RT @lucatelese: Lo scandalo delle cremazioni a Roma. Mia madre, come centinaia di romani, attende il suo turno da un mese in una cella frig… -