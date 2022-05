“Italia anello debole” Maglie e il retroscena sull' intervista di Lavrov | il ko dell' Ucraina

(Di mercoledì 4 maggio 2022) I russi ritengono l'l''Unione Europa, sia dal punto di vista politico che economico, e per questo il ministro degli Esteri russoha concesso l'anche al nostro Paese. Questa è l'opinione di Maria Giovannaespressa durante la puntata di mercoledì 4 maggio de L'Aria che Tira, il talk show politico condotto da Myrta Merlino su La7 tutte le mattine. “Hai un presidente del Consiglio, Mario Draghi, molto schierato, con l'elmettoa Nato in testa, ma non è un presidente espressione'elettorato, è un presidente tecnico. Hai una sinistra interventista ma dilaniata al suo interno, e hai una destra disarticolata fatta di classe imprenditoriale che se non va a Mosca a vendere le scarpe dopo ...

Per Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, è giunta l'ora di chiedersi da dove escano fuori i tanti propagandisti che affollano i talk show italiani. Perché, secondo lei, la tv italiana è così permeabile alla propaganda russa Siamo l'anello debole dell'Occidente che Putin sta sfruttando per il proprio tornaconto "Indubbiamente siamo l'anello ...